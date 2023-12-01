Более 900 детей Тюменской области приняли участие в Губернаторской ёлке

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Более 900 детей Тюменской области приняли участие в Губернаторской ёлке 16 декабря. На праздник были приглашены ребята в возрасте 10-13 лет из муниципальных образований региона, которые отличились в учебе, спорте, творчестве, общественной деятельности, а также дети участников СВО, сообщает инфоцентр регионального правительства.

Юных дарований поздравил Губернатор Тюменской области Александр Моор: "Дорогие ребята! Уверен, что и в наступающем году вы будете стремиться к получению новых знаний и умений, блестяще учиться и настойчиво идти к победам! Верьте в свои силы и не бойтесь трудностей. У вас все получится! Пусть в этот волшебный праздник исполнятся все ваши заветные желания! С наступающим Новым годом!".

Основной площадкой праздника стала Тюменская филармония. Для детей организовали интерактивную программу, мастер-классы. Ребята встретились с Дедом Морозом, получили сладкие подарки.

Праздник завершился просмотром спектакля "Седьмой лепесток".