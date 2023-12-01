  • 16 декабря 202316.12.2023суббота
  • USD89,6966
    EUR98,4186
  • В Тюмени -18..-20 С 2 м/с ветер восточный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Более 900 детей Тюменской области приняли участие в Губернаторской ёлке

Общество, 16:15 16 декабря 2023

t.me/operativnyishtabtyumen

Более 900 детей Тюменской области приняли участие в Губернаторской ёлке 16 декабря. На праздник были приглашены ребята в возрасте 10-13 лет из муниципальных образований региона, которые отличились в учебе, спорте, творчестве, общественной деятельности, а также дети участников СВО, сообщает инфоцентр регионального правительства.

Юных дарований поздравил Губернатор Тюменской области Александр Моор: "Дорогие ребята! Уверен, что и в наступающем году вы будете стремиться к получению новых знаний и умений, блестяще учиться и настойчиво идти к победам! Верьте в свои силы и не бойтесь трудностей. У вас все получится! Пусть в этот волшебный праздник исполнятся все ваши заветные желания! С наступающим Новым годом!".

t.me/operativnyishtabtyumen t.me/operativnyishtabtyumen t.me/operativnyishtabtyumen ﻿

Основной площадкой праздника стала Тюменская филармония. Для детей организовали интерактивную программу, мастер-классы. Ребята встретились с Дедом Морозом, получили сладкие подарки.

Праздник завершился просмотром спектакля "Седьмой лепесток".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# Губернаторская елка

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:51 16.12.2023Арт-пространство для детей с инвалидностью и их родителей открыли в тюменском "Роднике"
18:02 16.12.2023Тюменцев приглашают на ночную экскурсию в часовую комнату "Городской думы"
18:00 16.12.202317 декабря - события дня
17:47 16.12.2023Дед Мороз и Тюменский духовой оркестр исполнят новогодние хиты на улицах города