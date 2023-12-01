В Тюменской области стартовало исследование студенчества

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Исследование студенческой среды стартовало в Тюменской области. Активисты студсовета уже провели фокус-группы в Тобольске и Ишиме. Интересует мнение учащихся вузов, колледжей и техникумов о жилье, финансах, карьере и внеучебной деятельности.

"Мы сумели собрать на одной площадке как взрослых — преподавателей и представителей администрации, так и студентов. Общение в неформальной обстановке помогает понять друг друга лучше и придумать интересные решения", — рассказала редакции Moi-portal.ru активистка Студенческого совета Тюменской области Мария Кунченко.

Команда проведет еще пять ключевых фокус-групп. В конце декабря состоится выезд в Ялуторовск и Заводоуковск — активисты проведут встречу со студентами и преподавателями. Пройти опрос можно и в группе студсовета во ВКонтакте.