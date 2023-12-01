Тюменские школьники поучаствуют в конкурсе санпостов

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Десятый городской конкурс санитарных постов им. Героя Советского Союза, санитарного инструктора морской пехоты Марии Цукановой пройдет на территории Легкоатлетического манежа 19 декабря.

Оценивать квалификацию юных спасателей будут студенты Тюменского медицинского колледжа и курсанты ТВВИКУ, сообщает пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.

В течение всего дня школьникам города в возрасте от 8 до 18 лет предстоит демонстрировать свои знания и навыки на восьми этапах конкурса: кровотечения, повязки, открытый пневмоторакс; переломы, вывихи; отравления; уход за лежачим больным; переутомление, восстановление сил, съедобные ягоды, растения, корнеплоды и грибы; солнечный (тепловой) удар, ожоги, отморожения; домашняя аптечка, препараты и их применение; остановка дыхания и сердцебиения, утопление и тактическая медицина (для команд 14-15 лет и 16-18 лети).