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Два дома с солнечными электростанциями сдал в эксплуатацию тюменский застройщик

Экономика, 16:47 19 декабря 2023

t.me/gus72to

Многоэтажные жилые дома ГП-11 и ГП-15 с солнечными электростанциями на кровле в створе улиц Ямская — Медовая Тюмени сдал в эксплуатацию застройщик ООО "Звезда". Компании выдано заключение о соответствии построенных объектов требованиям проектной документации, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Дома находятся в жилом районе комфорт-класса "Краснолесье". Застройка ведётся рядом с экопарком "Затюменский" и аэропортом Рощино. Дворы закрыты от посторонних и оснащены современными детскими площадками, зонами для отдыха и занятий спортом.

"Особенностью данного проекта является его экологическая составляющая. На кровле установлены солнечные электростанции, которые обеспечивают электроэнергией места общего пользования и придомовую территорию. Смонтирована система автоматического полива деревьев и газонов", - рассказал инспектор Госстройнадзора по Тюменской области Алексей Ребещенко.

Многоквартирный жилой дом ГП-15 сдаётся в эксплуатацию с нежилым пристроем для размещения соседского центра.

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# ГУС Тюменской области

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