Любители зимнего плавания готовятся к Крещенским купаниям в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Любители зимнего плавания готовятся к Крещенским купаниям в Тюмени. Окунуться горожане смогут в районе Свято-Троицкого монастыря и Антипино.

Как рассказал председатель Федерации зимнего плавания Тюменской области Алексей Патуров, Крещенские купания с 1999 года курируют депутат Тюменской областной думы, координатор регионального партийного проекта "Моржи Тюмени" Алексей Салмин и общественное движение "Сибирь православная".

"У нас будет точка неподалеку от Свято-Троицкого монастыря у набережной Туры. Поставим восемь палаток. Установим звонницу. Люди приходят, погружаются в особую атмосферу, общаются, пьют чай. Каждый может набрать здесь воды для омовения. Еще ребята организуют площадку в Антипино", – рассказал Алексей Патуров.

Отметим, 12 лет назад к Крещенским купаниям приобщились "моржи" центра закаливания и плавания в холодной воде "АквАйСпорт — Тюмень". Как отмечает его исполнительный директор Андрей Агарков, с каждым разом желающих принимать участие в купаниях на базе "Озеро чемпионов" становится больше. В этот раз на ее территории оборудуют две купели для взрослых и одну детскую.

Инна Пахомова