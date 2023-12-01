К Новому году тюменские "моржи" установят елку с медалями

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Елка, украшенная медалями с разных соревнований, появится на базе "моржей" "Озеро чемпионов" в Тюмени в преддверии Нового года. Праздничное дерево установят уже на этой неделе.

Об этом на пресс-конференции рассказал исполнительный директор тюменского центра закаливания и плавания в холодной воде "АквАйСпорт — Тюмень" Андрей Агарков.

"Елка у нас всегда необычная. Любой спортсмен, любитель, зашедший со стороны человек смотрит и удивляется, почему она в медалях. Если ты хочешь, чтобы в следующем году была новая медаль, то повесь. А если нет — можем дать взаймы. Это традиция", — поделился Андрей Агарков.

Также "моржи" уже думают о Крещенских купаниях, которые пройдут 18 и 19 января 2024 года. На территории "Озера чемпионов" оборудуют две взрослых купели и одну детскую, которая будет закрыта палаткой. В палатках, где можно переодеться, тепло, заверил Андрей Агарков. Также имеется свое кафе.

"Проводить Крещенские купания - традиция. Мы тоже начали проводить их 12 лет назад. С каждым разом желающих принимать участие в купаниях у нас становится больше. В основном к нам приходят семьями. Это неимоверная ответственность, уважение к городу. Нам говорят спасибо, от этого мы заряжаемся", — рассказал Андрей Агарков.

Инна Пахомова