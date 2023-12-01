Три медали привезла тюменская команда с чемпионата России по парашютному спорту "Аэротруба-ПОДА"

| Фото: Ленинская ОО ВОИ и ОМРОИ «Оптимист» | Фото: Ленинская ОО ВОИ и ОМРОИ «Оптимист»

Две золотых и одну бронзовую медали выиграла первая тюменская команда из пяти человек на чемпионате России по парашютному спорту "Аэротруба-ПОДА", который прошел в Кемерово.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказала специалист по работе с инвалидами Ленинской окружной общественной организации Всероссийского общества инвалидов Анна Миркина.

Первое место в категории инклюзивные двойки, которая подразумевает, что один из участников имеет поражение опорно-двигательного аппарата, выиграла команда 2FS #Неразные. В нее вошли Андрей Дымшаков и Димитрий Долговас. Второй соревновательный день принёс тюменцам золотую и бронзовую медали в дисциплине эстафета SF ПОДА.

| Фото: Ленинская ОО ВОИ и ОМРОИ «Оптимист» | Фото: Ленинская ОО ВОИ и ОМРОИ «Оптимист»

В результате первую и третью строчку в турнирной таблице заняли тюменцы Димитрий Долговас и Назар Юдин. Второе место у москвича Владимира Поминова.

"Это был крутой опыт! Летать в большой трубе – это как парить в космосе. Мы все вернулись очень заряженные, наполненные новыми эмоциями и желанием продолжать покорять парашютный мир дальше", - поделилась Анна Миркина.

Напомним, на форуме "Мост" ей вручили сертификат на 144 тыс. рублей, который был направлен на обеспечение участия тюменских ребят.

Виктория Макарова