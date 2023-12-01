Владимир Якушев положительно оценил реализацию проекта "Предпринимательство" в регионах УФО

| Фото: с официального сайта полпреда президента РФ в УФО | Фото: с официального сайта полпреда президента РФ в УФО

Идеи по дальнейшему развитию предпринимательства в России обсудили на заседании Общественного совета федерального проекта "Предпринимательство" партии "Единая Россия". Полномочный представитель президента РФ в УФО Владимир Якушев положительно оценил реализацию проекта в регионах УФО в 2023 году, сообщает пресс-служба полпреда.

"В 2023 году была проделана большая работа, причём непосредственно предпринимательским сообществом. Предложения, которые поступают в рамках федерального проекта "Предпринимательство", строятся на инициативе самих предпринимателей. Это очень важно. В целом, реализацию федерального проекта в 2023 году оцениваю положительно", - сказал Якушев.

Президент "ОПОРЫ РОССИИ" Александр Калинин озвучил ряд вопросов, на решении которых необходимо сконцентрировать работу Общественного совета в 2024 году. Так, исследование партийного проекта, в котором принимали участие эксперты "ОПОРЫ РОССИИ", Корпорации МСП, Сбера и других бизнес-объединений, фиксирует не только достижения, но и подсвечивает аспекты, которые не удалось пока выполнить. Это задачи по недоступности заемных финансовых средств, дефициту кадров, проблемы с получением поддержки и другие вопросы, на которых необходимо сконцентрировать работу в будущем году, заметил Калинин.

Он предложил начать подготовку новой Стратегии развития малого и среднего бизнеса до 2036 года с координирующей ролью федерального партийного проекта "Предпринимательство", а также включить тематические площадки партийного проекта в деловую программу форума МСП и Слёт успешных предпринимателей.