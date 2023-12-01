Тюменцев приглашают на новогодний маркет "Солянка"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новогодний маркет "Солянка" в 25 раз пройдет в Тюмени с 23 по 24 декабря. Более 60 участников представят свои бренды и изделия ручной работы в ТЦ "Галерея Вояж", сообщают организаторы.

Гостей ждет большой выбор продукции, созданной руками мастеров в лимитированном количестве: украшения, изделия для дома и другое. Также команда маркета вдохновилась самым новогодним фильмом "Один дома" и организовала для гостей ярмарки квест-игру "Найди Кевина!". На столах у мастеров будут спрятаны фотокарточки с Кевином, участнику игры нужно будет найти их все раньше остальных и выложить в социальных сетях. Самые быстрые игроки получат в подарок сертификат на покупки на маркете.

Запланирован и мастер-классы для детей, а также дегустации угощений для взрослых. Желающие смогут сделать необычный подарок - фото радужки глаза. Его можно будет сразу распечатать в виде открытки.