В Тюменской области регулярно занимаются спортом 900 тысяч человек

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

900 тыс. человек регулярно занимаются спортом в Тюменской области. Почти 94 % из них – это жители региона от трех до 29 лет, что подтверждает популярность у молодежи здорового образа жизни.

Об этом рассказал директор департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области Евгений Хромин.

"Молодежь выбирает тренд на здоровый образ жизни. В этом важна роль личного примера. У Тюменской области всегда спортивные руководители. Есть большая команда неравнодушных спортсменов, которые являются функционерами. Спортивных глав муниципальных образований становится все больше и больше. В этом году в тобольском полумарафоне участвовали глава Тобольска Максим Афанасьев и глава Тобольского района Леонид Митрюшкин, который пробежал вместе с двумя своими заместителями 21 километр. Это полный полумарафон, что дорогого стоит", - аргументировал директор департамента.

По его оценке, результативно работают тренеры и инструкторы. В регионе создается все больше спортсообществ, которые объединяют вокруг себя заинтересованных людей и влияют на формирование мотивации к здоровому образу жизни. Увеличивается также и количество людей среднего, старшего возрастов, занимающихся спортом.

Оксана Корнеенкова