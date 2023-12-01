Более 29 тысяч единиц контрафактной продукции выявили тюменские таможенники в 2023 году

| Фото: Тюменская таможня | Фото: Тюменская таможня

Более 29 тыс. единиц контрафактной продукции выявили тюменские таможенники за 11 месяцев 2023 года. Это почти на 8 тыс. больше, чем за 2022 год. Среди нелегальных товаров лидируют одежда и обувь, аксессуары для телефонов, парфюмерия. Таможнями региона возбуждено 16 дел по ст. "Незаконное использование средств индивидуализации товаров, работ, услуг", сообщает пресс-служба ведомства.

"Сотрудники Тюменской таможни задержали более девяти тысяч нелегальной продукции и Екатеринбургской – почти 5 тысяч 900 подделок. Самую крупную партию контрафакта, весом 19 тонн, выявили мобильные группы Челябинской таможни. Инспекторы обнаружили в фуре, следовавшей из Казахстана в московский регион, почти 11 тысяч спортивных костюмов с явными признаками подделки и без обязательной маркировки средствами идентификации", – сказал начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов.

Перевозка и продажа контрафактных товаров осуществляется без документов, подтверждающих их безопасность, а ведь они могут быть изготовлены без соблюдения технологий. Кроме того, такая продукция наносит существенный ущерб экономике, поскольку с ее продажи не платятся налоги, но за счет низкой цены она вытесняет с рынка добросовестных производителей.