Бульвар Артура Ольховского с выходом на набережную появится в заречной части Тюмени

| Фото: пресс-служба администрации Тюмени | Фото: пресс-служба администрации Тюмени

В Тюмени появится бульвар Артура Ольховского. Такое решение принято на заседании комиссии по присвоению, изменению, аннулированию наименований элементов планировочной структуры и элементов улично-дорожной сети, сообщает пресс-служба городской администрации.

Предлагаемое под бульвар место расположено в границах комплексного развития территорий, договоры о котором заключены с компаниями "Страна" и "Брусника". Новые жилые комплексы станут продолжением "Европейского берега".

По словам директора городского департамента земельных отношений и градостроительства Дмитрия Иванова, бульвар застройщики создадут за свой счёт. "Такое обязательство заложено в договорах, – с выходом на набережную, обустройство которой тоже берут на себя девелоперы", - пояснил он.

Артур Ольховский руководил первым поисковым отрядом Тюмени, стал основателем поискового движения Тюменской области и руководителем городской детской общественной организации "Республика Неугомонных". Также он руководил Областным поисковым центром. Имеет ряд наград, в числе которых медали Министерства обороны РФ "За укрепление Боевого Содружества" и "За заслуги в увековечении памяти погибших при защите Отечества", медаль "Патриот России" и другие. Ему присвоено звание (посмертно) "Почетный гражданин города Тюмени".