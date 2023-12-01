Ишимский предприниматель возместил похищенные 1,2 млн рублей на льготных перевозках

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

1,2 млн рублей средств субсидий по льготным перевозкам похитил предприниматель, который занимался пассажирскими перевозками в Ишиме. По мошеннической схеме он и два его водителя, используя транспортные карты знакомых льготников, оформляли от 26 до 335 поездок одного пассажира в месяц, сообщает прокуратура Тюменской области.

По этой схеме они работали восемь месяцев на городских и пригородных маршрутах. При этом выставляли фиктивные поездки в счетах на оплату в муниципалитет.

В ходе расследования уголовного дела ущерб возмещен в полном объеме. Уголовное дело направлено в Ишимский городской суд.