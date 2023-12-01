Заводоуковский маслозавод отправил 1 тыс. 12 тонн рапсового масла в Китай

| Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской обалсти, ЯНАО и ХМАО - Югре | Фото: управление Россельхознадзора по Тюменской обалсти, ЯНАО и ХМАО - Югре

Заводоуковский маслозавод отправил 1 тыс. 12 тонн рапсового масла в Китай. Перед отправкой партию исследовали сотрудники лаборатории ВНИИЗЖ, сообщает управление Россельхознадзора по Тюмеснкой области, ЯНАО и ХМАО – Югре.

В ходе энтомологических исследований карантинные организмы, имеющие значение для Китайской Народной Республики, не выявлены, уточнили в ведомстве.

Ранее стало известно о том, что Заводоуковский маслозавод расширил экспортные поставки. Рапсовое масло предприятие начнет поставлять в африканскую Республику Гана. Об этом стороны договорись на Тюменском экспортном форуме.