Победителей чемпионата "Профессионалы–2023" наградили в Тюменской области

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Медалями и благодарственными письмами наградили победителей и призеров отборочных этапов всероссийского чемпионатного движения "Профессионалы" 2023 года в правительстве Тюменской области 21 декабря. Награды школьникам и студентам учреждений среднего профессионального образования вручил глава региона Александр Моор.

"В этом году было запущено новое независимое всероссийское движение "Профессионалы", которое призвано усилить кадровый и промышленный суверенитет нашей страны. Тюменская область активно влилась в новое конкурсное движение. Первый наш региональный чемпионат собрал почти 500 конкурсантов, которые состязались в 86 компетенциях. Тюменцы достойно защитили честь нашей области на национальном чемпионате. Региональная сборная завоевала 15 наград: 3 золотые, 3 серебряные и 9 бронзовых медалей", — отметил Александр Моор.

На межрегиональном этапе чемпионата "Профессионалы" учащиеся Тюменской области отличились в компетенциях "Кондитерское дело" (юниоры), "Лечебная деятельность (фельдшер)", "Сантехника и отопление (юниоры)", "Стоматология ортопедическая" и в других направлениях. По итогам отборочных этапов сформировалась региональная сборная, которая выступила в финале национального чемпионата в Санкт-Петербурге в конце ноября.

В финале бронзовую медаль в направлении "3D-моделирование для компьютерных игр" завоевал студент Тюменского колледжа производственных и социальных технологий Елисей Гончаров.

"Я учусь на третьем курсе на специальности "Компьютерные системы и комплексы". Она не сильно связана с 3D-моделированием, но на первом курсе мой куратор предложил записаться на подготовку к региональному этапу конкурса профессионального мастерства. Там рассказывали тонкости создания 3D-моделей. И с первого взгляда я действительно влюбился, мне нравится разбираться в этом. Это достаточно тяжелая сфера с большим потенциалом. Когда я закончу колледж, я начну заниматься исключительно 3D-моделирвоанием. В финале чемпионата в Санкт-Петербурге я создавал 3D-модель лешего в стиле реализм для компьютерной игры", — рассказал Елисей корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия".

Он поделился, что в следующем году вновь примет участие в чемпионате — уже в роли преподавателя. В планах — подготовить к участию юниоров в направлении 3D-моделирование.

Влада Нерадовская