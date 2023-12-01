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19 патрульных машин пополнили автопарк тюменских росгвардейцев

Общество, 18:14 21 декабря 2023

управление Росгвардии по Тюменской области | Фото: управление Росгвардии по Тюменской области

Ключи от 19 патрульных автомобилей вручил сотрудникам вневедомственной охраны начальник Управления Росгвардии по Тюменской области полковник

полиции Евгений Федоткин. Новые "Лада Гранта" выйдут на маршруты патрулирования в Тюмени, других городах и сёлах региона.

Автотранспорт оснащён всем необходимым оборудованием и готов к круглосуточному дежурству, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Тюменской области.

В ходе торжественного мероприятия Евгений Федоткин обратил внимание водителей на важность неукоснительного соблюдения правил дорожного движения и поддержания новой техники в исправном техническом состоянии.

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# Росгвардия по Тюменской области

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