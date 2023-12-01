Пятеро тюменских студентов присоединились к проекту по цифровизации нефтедобычи

| Фото: управление стратегических коммуникаций ТюмГУ | Фото: управление стратегических коммуникаций ТюмГУ

Студенты ТюмГУ присоединились к проекту по цифровизации нефтедобычи. Вместе с исследователями они разрабатывают цифровую модель системы бесштанговой добычи нефти — уникального оборудования АО "Группа ГМС", созданного при участи вуза, сообщает управление стратегических коммуникаций Тюменского госуниверситета.

В состав команды вошли пять студентов направления "Механика и математическое моделирование": Дмитрий Ляпунов, Денис Гультяев, Кристина Вальковская, Дарья Захарова и Алексей Ламбин. Ребята участвуют в создании моделей каждого узла. Они анализируют их с точки зрения таких процессов, как механика, гидравлика, теплообмен, электрика, автоматизация и алгоритмы управления.

"Университет — это люди: научные сотрудники, преподаватели и, конечно, студенты. Последние, на мой взгляд, с точки зрения человеческого капитала вуза часто остаются недооцененными. Необходимо правильно настроить образовательную деятельность на решение реальных задач, запросов бизнеса. С одной стороны, привлечение студентов позволит увеличить наши возможности, масштабировать внутренний ресурс для выполнения индустриальных заказов. С другой — мы готовим обучающихся, повышаем их компетенции в соответствии с тем, что актуально на рынке и действительно необходимо им для того, чтобы быть конкурентоспособными", — прокомментировал руководитель Научного центра мирового уровня в ТюмГУ Андрей Ермаков.

Система бесштанговой добычи нефти представляет собой конструкцию, у которой нет на поверхности станка-качалки и системы глубинных штанг с традиционным насосом. Такая структура позволяет сократить затраты на капитальный ремонт, аренду земли и экологические издержки. Сама система значительно повышает эффективность нефтедобычи.

Цифровая модель системы разрабатывается с несколькими целями: она позволит изучить общую производительность в зависимости от параметров каждого узла (единицы) оборудования, осуществить подбор элементов системы в зависимости от особенностей эксплуатации, исследовать ее эффективность в различных условиях.