В Тюменской области в восьми ДТП один человек погиб, девять получили травмы

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Восемь ДТП произошло на дорогах Тюменской области 21 декабря. Один человек погиб, девять получили травмы. Четыре аварии произошло на участке с 387 по 472 км федеральной трассы Тюмень - Ханты-Мансийск. В Уватский и Тобольский районы прибудут наряды спецвзвода ДПС из Тюмени для оказания помощи.

В Тобольске в ДТП пострадали два ребенка. В седьмом микрорайоне во дворе дома автомобиль "Лада" сбил 10-летнюю девочку. Она получила ушибы. На четвертом километре трассы Тобольск - Байгара на пешеходном переходе 13-летнюю школьницу сбила машина Ford. Ребенка с тяжелыми травмами госпитализировали.

Добавим, что 22 декабря шесть колонн автобусов с детьми сопровождают наряды ДПС из Тюмени в оздоровительные центры. Водителей просят быть внимательными и пропускать транспорт со спецсигналами.

Юлия Карандашева