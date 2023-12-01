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В Тюмени расследуют ДТП, в котором пострадал девятилетний ребенок

Происшествия, 13:31 22 декабря 2023

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Обстоятельства ДТП, в котором пострадал девятилетний мальчик, выясняют сотрудники полиции. Инцидент произошел в д. Якуши Тюменского района 18 декабря.

Предварительно, ребенок вышел из школьного автобуса, начал переходить на другую сторону улицы и был сбит автомобилем Nissan Qashqai. 63-летний водитель уехал в места. Мальчик травмирован, сообщает пресс-служба ГИБДД Тюменской области.

22 декабря водитель прибыл в Госавтоинспекцию для дачи объяснений. Мужчина сказал, что не сбивал ребенка, ему показалось, что мальчик упал сам. Он увидел, что ребенок дошел до автобусного павильона и уехал.

В настоящее время автоинспекторы ждут данных судебно-медицинской экспертизы о полученных ребенком травмах. Если вред здоровью будет тяжелым, будет возбуждено уголовное дело. В случае, если у ребенка будут травмы средней тяжести, по факту наезда на ребенка будет проводиться административная проверка, водитель будет привлечен к ответственности за оставление места аварии.

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# ГИБДД Тюменской области , ДТП

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