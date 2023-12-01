Движение по автозимникам в Заболотье Тобольского района откроют с 23 декабря

| Фото: Telegram-канал главы Тобольского района Леонида Митрюшкина | Фото: Telegram-канал главы Тобольского района Леонида Митрюшкина

Движение по автозимникам в Заболотье Тобольского района откроют с 23 декабря. Распоряжение уже подписано.

Об этом в своем канале в Telegram-канале рассказал глава Тобольского района Леонид Митрюшкин.

"Сегодня комиссия проверила и приняла все ледовые переправы. Обращайте внимание на знаки разрешенного тоннажа. Они будут меняться в зависимости от погодные условий и толщины льда. Не пренебрегайте своей безопасностью! С завтрашнего, согласно контракту, подрядчик приступит к содержанию автозимников. Как работают дорожники, проверю лично", - добавил он.

Ежегодно к труднодоступным деревням и сёлам обсустраивают около 350 километров временных зимних трасс. По ним передвигаются спецслужбы, предприниматели завозят продовольствие. В Тобольском районе открыто восемь ледовых переправ через реки Носку, Топкинбашевскую, Ишменевскую, Иземеть и Алымку. Сейчас по ним разрешено движение транспорта.