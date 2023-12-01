Ряженка с гранолой от тюменского производителям вошла в число лучших товаров России

| Фото: департамент АПК Тюменской области | Фото: департамент АПК Тюменской области

Ряженка с гранолой от тюменского производителя "Золотые луга" признана лауреатом всероссийского конкурса "100 лучших товаров России". Это натуральный кисломолочный напиток, который выпускается в ПЭТ-бутылке объемом 720 граммов, пишет департамент АПК Тюменской области.

Классическая ряженка "Золотые луга" также вошла в число лауреатов.

Лауреатами регионального конкурса "Лучшие товары и услуги Тюменской области – 2023" стали сыр "Гауда", ряженка с гранолой, йогурт с ароматом вишни и сливки 10% "Золотые луга", сметана 15%, снежок и кефир 2,5% торговой марки "Ситниковское". Примечательно, что награды получили все продукты, заявленные производителем на конкурсы. Теперь предприятие имеет право использовать знак конкурса на упаковке своей продукции.