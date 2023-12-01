  • 23 декабря 202323.12.2023суббота
  • USD91,9389
    EUR101,2863
  • В Тюмени 0..-2 С 3 м/с ветер юго-восточный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

В Тюменской области в семи ДТП один человек погиб, 11 получили травмы

Происшествия, 12:23 23 декабря 2023

Госавтоинспекция по Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области

Семь ДТП произошло на дорогах Тюменской области 22 декабря. Один человек погиб, 11 получили травмы, среди которых было шестеро детей и подростков.

Трое детей пострадали в Тобольске в двух аварий. Как сообщает областная Госавтоинспекция, на улице Пролетарская Стрелка автомобиль "УАЗ Патриот" въехал в забор дома и опрокинулся. За рулем авто была 17-летняя водитель без прав. Она и 16-летняя пассажирка травмированы. Девушка взяла машину у родителей без разрешения.

﻿

Кроме этого, за ночь были отстранены от участия в дорожном движении 15 пьяных водителей.

Напомним, 23 декабря в Тюменской области проходит сплошная проверка водителей на трезвость. Также на сегодняшний день запланировано 130 организованных перевозок групп детей на автобусах. Водителей просят быть внимательными и пропускать транспорт со спецсигналами.

Виктория Макарова

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# Госавтоинспекция Тюменской области , ДТП

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:23 23.12.2023В Тюменской области в семи ДТП один человек погиб, 11 получили травмы
21:03 22.12.2023На автодороге Тюмень - Криводанова частично ограничили движение из-за ДТП
17:54 22.12.2023Восмилетнюю школьницу сбил грузовой автомобиль в Тюмени
13:31 22.12.2023В Тюмени расследуют ДТП, в котором пострадал девятилетний ребенок