В Тюменской области в семи ДТП один человек погиб, 11 получили травмы

| Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области

Семь ДТП произошло на дорогах Тюменской области 22 декабря. Один человек погиб, 11 получили травмы, среди которых было шестеро детей и подростков.

Трое детей пострадали в Тобольске в двух аварий. Как сообщает областная Госавтоинспекция, на улице Пролетарская Стрелка автомобиль "УАЗ Патриот" въехал в забор дома и опрокинулся. За рулем авто была 17-летняя водитель без прав. Она и 16-летняя пассажирка травмированы. Девушка взяла машину у родителей без разрешения.

Кроме этого, за ночь были отстранены от участия в дорожном движении 15 пьяных водителей.

Напомним, 23 декабря в Тюменской области проходит сплошная проверка водителей на трезвость. Также на сегодняшний день запланировано 130 организованных перевозок групп детей на автобусах. Водителей просят быть внимательными и пропускать транспорт со спецсигналами.

Виктория Макарова