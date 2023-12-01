Тюменский избирательный штаб Владимира Путина начал сбор подписей в его поддержку

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Волонтёры штабов кандидата в президенты Владимира Путина начали собирать подписи в его поддержку. Специальные стойки установлены в торговых центрах "Гудвин", "Премьер" и "Кристалл".

Чтобы оставить подпись, необходимо взять с собой паспорт. Подписи будут принимать с 23 декабря и до конца января.

Совершеннолетние тюменцы могут выразить поддержку в избирательном штабе кандидата в президенты России Владимира Путина, который открылся по ул. Водопроводная, 36/3.