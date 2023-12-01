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Участники автопробега Байкал – Москва оценили благоустройство Тюмени

Общество, 17:01 25 декабря 2023

скриншот видео участников автопробега Байкал — Москва | Фото: скриншот видео участников автопробега Байкал — Москва

Благоустройство и старую архитектуру Тюмени оценили участники автопробега Байкал — Москва. Гостям понравились деревянные особняки XIX века в центре города.

"Во многих городах такие дома не сохранились, а тюменцы свои сберегли, качественно отреставрировали, и теперь они служат уникальным украшением города!" — прокомментировал участник автопробега Федор Буцко.

Путешественник также отметил, в Тюмени много места для пешеходов, в центре есть большое количество небольших скверов. Участникам автопробега понравился сквер Сибирских кошек и мост Влюбленных, сообщает департамент городского хозяйства администрации города.

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# автопробег , архитектура , благоустройство , путешественники

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