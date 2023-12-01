В ДТП на трассе Тобольск - Вагай погиб человек

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Автомобили "Нива" и Nissan столкнулись на 17-м км автодороги Тобольск - Вагай в Тобольском районе. В результате ДТП водитель "Нивы" погиб, водителя и пассажира Nissan доставили в областную больницу № 3 в Тобольск, сообщает пресс-служба ГИБДД Тюменской области.

Предварительно, водитель "Нивы" не справился с управлением, произошёл занос на полосу встречного движения. Личности погибшего и раненых устанавливаются.