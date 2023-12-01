Около 500 новогодних открыток отправили тюменцы в разные города России

| Фото: Почта России | Фото: Почта России

Около 500 новогодних открыток с изображением Тюменского театра кукол, Тюменского большого драматического театра, Тюменской филармонии, Дворца культуры "Нефтяник" и Тобольского драмтеатра отправили тюменцы в разные города России. Мобильный пункт Почты России, откуда горожане смогли бесплатно отправить праздничные открытки, работал в Тюменской филармонии 23 декабря, сообщает пресс-служба Почты России.

Более половины посланий тюменцы адресовали друзьям и родственникам из других городов. Таким образом, Почта России доставит новогодние послания в Ростов-на-Дону, Краснодар, Калининград, Казань, Москву и Анапу. Есть также адресаты из деревень и сёл Тюменской области.

Праздничную корреспонденцию посетители представлений украсили штемпелем специального гашения "С Новым Годом и Рождеством!". На его оттиске изображены Свято-Троицкий мужской монастырь и наряженные новогодние ёлки.