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Около 500 новогодних открыток отправили тюменцы в разные города России

Общество, 19:35 25 декабря 2023

Почта России | Фото: Почта России

Около 500 новогодних открыток с изображением Тюменского театра кукол, Тюменского большого драматического театра, Тюменской филармонии, Дворца культуры "Нефтяник" и Тобольского драмтеатра отправили тюменцы в разные города России. Мобильный пункт Почты России, откуда горожане смогли бесплатно отправить праздничные открытки, работал в Тюменской филармонии 23 декабря, сообщает пресс-служба Почты России.

Более половины посланий тюменцы адресовали друзьям и родственникам из других городов. Таким образом, Почта России доставит новогодние послания в Ростов-на-Дону, Краснодар, Калининград, Казань, Москву и Анапу. Есть также адресаты из деревень и сёл Тюменской области.

Праздничную корреспонденцию посетители представлений украсили штемпелем специального гашения "С Новым Годом и Рождеством!". На его оттиске изображены Свято-Троицкий мужской монастырь и наряженные новогодние ёлки.

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# открытки , Почта России

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