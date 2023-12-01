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Магистранты ТИУ выиграли гранты президента РФ

Общество, 08:27 27 декабря 2023

www.tyuiu.ru Сергей Митрохин | Фото: www.tyuiu.ru

Магистранты института промышленных технологий и инжиниринга ТИУ Сергей Митрохин и Владислав Толоков признаны победителями конкурсного отбора на получение гранта президента Российской Федерации в 2023-2024 учебном году. Они включены в государственный информационный ресурс о лицах, проявивших выдающиеся способности, сообщает отдел медиа и внешних коммуникаций вуза.

Обучающийся по программе "Прогрессивные технологии и инновации в машиностроении" Сергей Митрохин является победителем Всероссийской олимпиады студентов "Я – профессионал" в дисциплине "Машиностроение". Направление Владислава Толокова – "Химическая технология реагентов", он также победитель олимпиады "Я – профессионал" и дважды становился призером студенческой олимпиады "Газпром" в профильной дисциплине.

www.tyuiu.ru Владислав Толоков | Фото: www.tyuiu.ru

Победители будут ежемесячно получать по 20 тыс. рублей в течение всего срока обучения в магистратуре при условии ежегодного подтверждения права на грант, то есть успешном прохождении аттестации и наличии достижений. По условиям, грантообладатели имеют обязательства по осуществлению трудовой деятельности не менее трех лет после окончания обучения.

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# грант , ТИУ

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