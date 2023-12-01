  • 27 декабря 202327.12.2023среда
  • USD91,7069
    EUR101,1178
  • В Тюмени -4..-6 С 4 м/с ветер южный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Трансляция пресс-конференции "Итоги осеннего призыва на военную службу"

Общество, 14:27 27 декабря 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Трансляция пресс-конференции военного комиссара Тюменской области Сергея Чиркова начнется на сайте информационного агентства "Тюменская линия" 27 декабря в 15 часов.

Тема пресс-конференции "Итоги осеннего призыва на военную службу".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# пресс-конференция

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:00 27.12.2023С улиц Тюмени за стуки вывезли 27 тыс. 459 кубометров снега
14:49 27.12.2023Альбом тюменских музыкантов победил в проекте Russian World Music Chart
14:38 27.12.2023Житель Тюмени выплатил 2,3 млн рублей алиментов после изъятия у него внедорожника
14:27 27.12.2023Трансляция пресс-конференции "Итоги осеннего призыва на военную службу"