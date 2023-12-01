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Более 40 наборов для детей военнослужащих передали жители Тюменской области

Общество, 17:23 27 декабря 2023

региональный штаб Мы вместе | Фото: региональный штаб Мы вместе

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Более 40 наборов для детей из семей участников СВО передали во время благотворительной акции "Корзина добра" жители Тюменской области. Она стартовала недавно во всех районах региона.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" организатор акции Людмила Изгагина, любой желающий может положить в такую корзину сладкий подарок или набор, конфеты, шоколад.

"Акция началась 15 декабря в региональном штабе #МЫВМЕСТЕ на ул. Челюскинцев, 46 в Тюмени. Подарки жители области уже приносят. Собрали более 40 наборов. В торговые сети направлено предложение на размещение "Корзин добра" в магазинах", - уточнила организатор.

Она отметила, что в дальнейшем новогодние герои - Дед Мороз и Снегурочка - навестят семьи и вручат подарки детям.

Передать наборы желающие могут каждый день без выходных с 9 до 18 часов.

Оксана Корнеенкова

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# благотворительность , новогодние подарки , штаб Мы вместе

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