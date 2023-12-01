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Тюменские медучреждения сообщили о работе в новогодние праздники

Общество, 08:57 27 декабря 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Режим работы изменят медучреждения Тюменской области в праздничные дни, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Прививочный, перевязочный и процедурный кабинеты 30 декабря будут работать с 9 до 16 часов, 31 декабря, 1 и 7 января - с 9 до 12 часов, 2-6, 8 января - с 9 до 14 часов. Неотложную помощь с 30 декабря по 8 января можно будет получить в отделениях с 8 до 20 часов. Выезды бригады на дом - с 8 до 24 часов. Отметим, что прием вызовов будет работать до 23 часов 30 минут.

Плановую помощь в Областном кожно-венерологическом диспансере будут оказывать 3 и 6 января с 8 до 15 часов. С 8 до 15 часов 30 декабря, 3, 5, 8 января пациенты смогут обратиться за плановой помощью в Областной наркологический диспансер. Взрослое и детское психоневрологические отделения в Областной клинической психиатрической больнице будут работать с 9 до 13 часов 30 декабря, 3 и 6 января.

Амбулаторную травматологическую помощь в Областной клинической больнице № 2 можно будет получить с 3 по 6 января с 8 до 14 часов.

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# график работы , здравоохранение

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