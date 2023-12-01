На набережной Тюмени открыли каток

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Ледовую площадку открыли у мультицентра "Контора пароходства" в Тюмени 26 декабря. Для юных тюменцев подготовили театральное представление под названием "Ëлка мечты".

"Создание в этом месте катка стало уже доброй традицией. Это такая сказка, которая позволяет провести отлично время. В заливке катка и организации этого праздника нам помогли наши партнеры. Мы уже не раз говорили, что наши спонсоры, представители тюменского бизнеса принимают участие в украшении города, подготовке праздничных мероприятий, проводят благотворительные концерты. И этот каток очередной подарок. Приглашаем все творческие коллективы показать здесь свое творчество, так как в этом году здесь остается шатер со сценой", - сказал глава Тюмени Руслан Кухарук.

Площадь катка составляет более 2 тыс. 200 кв. метров. Рядом установлен шатер, в котором можно переодеться и взять коньки в аренду, а со своими коньками вход бесплатный. Также доступна услуга аренды ячейки хранения и аренда ассистента фигуриста, в частности, пингвина или медведя.

Десятилетний Егор пришел на лед со своим спортивным инвентарем. Говорит, в прошлом году часто здесь катался с друзьями, так как живет рядом с набережной. В этом году традицию нарушать не собирается. "Все каникулы собираюсь здесь быть. Катание - это одно из моих любимых занятий", — добавил мальчик.

Работать площадка будет по будням с 12 до 22 часов, а по выходным — с 11 до 22 часов.

Добавим, всего в новогодние каникулы в Тюмени будет работать 118 ледовых объектов. Это 99 хоккейных кортов и 19 площадок. Главный каток города откроется на Цветном бульваре 29 декабря. Его площадь составит более 4 тыс. 200 кв. м.

Виктория Макарова