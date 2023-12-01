Как сибиряки отмечали Новый год до революции, рассказала тюменская "купчиха"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

О традициях празднования Нового года в дореволюционной Тюмени рассказала создатель бюро театрализованных экскурсий Марина Сафина.

Видеоэкскурсию с гидом в образе владелицы торгового дома "Венский шик", купчихи Апполинарии Шешуковой опубликовал бренд Visit Tyumen в сообществе ВКонтакте.

"В Тюмень традиция украшать ель пришла в конце XIX века. На одной из главных площадей устанавливали ель, украшали ее не только игрушками, но и съедобными подарками для ребятишек из сиропитательного заведения. Готовили печеное мясо, отварную рыбу, яйца, картофель. Все это заворачивали в разноцветную фольгу. Ребятишки прибегали и опустошали эту елку. Главным подарком была еда", — рассказала Марина Сафина.

Из рассказа "купчихи" известно, что горожане любили делать елочные игрушки своими руками, кататься с горок, принимать участие в кулачных боях между кварталами, париться в бане.

130 лет назад горожане любили устраивать маскарады в клубе приказчиков, на месте которого сейчас находится филармония. Было принято приходить в нарядах. Так, известно, что тюменцы создавали костюмы из "Сибирской торговой газеты", делали необычные прически.

Большое значение имело Рождество Христово, которое до революции отмечалось 25 декабря. К этому празднику тюменцы начинали готовиться за месяц, например, проводили уборку в своих домах, собирали паутину специальным шестом.

Видео Агентства туризма и продвижения Тюменской области

Инна Пахомова