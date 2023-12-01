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Проверить реквизиты и срок действия паспорта рекомендуют жителям Тюменской области пограничники ФСБ

Общество, 13:21 27 декабря 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Проверить реквизиты паспорта и срок его действия рекомендует жителям Тюменской области пограничное региональное управление ФСБ. Кроме того, при планировании выезда за рубеж или въезда в Россию стоит обратить внимание на повреждения. Это поможет избежать отказа в пропуске через госграницу, сообщает пресс-служба ведомства.

По информации погранслужбы в декабре вступили в силу изменения в ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию". Вопрос признания паспорта гражданина России, дипломатического и служебного паспортов недействительным и порядок изъятия таких документов регулирует и постановление правительства России от 9 декабря 2023 г. № 2090.

"В отношении лиц, предъявивших недействительные документы, подразделениями пограничного контроля принимается решение об отказе в пропуске через государственную границу, документы у них изымаются", - подчеркнули в пограничном управлении ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

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# государственная граница , паспорт , ФСБ России по Курганской и Тюменской областям

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