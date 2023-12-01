800 тысяч рублей получит тюменец за падение с высотки

| Фото: прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

800 тыс. рублей компенсации получит тюменец, который во время работы на стройке упал с высотки. Проверку по обращению местного жителя о нарушении его трудовых прав провела прокуратура Ленинского административного округа Тюмени, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

В марте 2023 года на строящейся высотке при выполнении гидроизоляции балконов 28-летний рабочий ООО "Квадробетон" упал с высоты 16 этажа получил множественные травмы: переломы позвоночника, лонного сочленения и ног. Его работодатель отказал в оформлении надлежащих документов о несчастном случае на производстве и игнорировал предписание Государственной инспекции труда в Тюменской области, мотивируя свою позицию тем, что не привлекал пострадавшего к выполнению работ.

Прокурор округа, действуя в защиту интересов пострадавшего, обратился в суд с иском о понуждении ООО "Квадробетон" к оформлению предусмотренных законом документов и взыскании с работодателя компенсации морального вреда в связи с производственной травмой в размере одного млн руб. Суд удовлетворил требования надзорного ведомства и обязал работодателя выполнить предусмотренные трудовым законодательством обязанности, взыскал компенсацию в размере 800 тыс. руб.

Жалоба ответчика о несогласии с решением Тюменским областным судом оставлена без удовлетворения.