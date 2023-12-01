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Под Тобольском две легковушки улетели в кювет из-за опасного маневра

Происшествия, 16:25 27 декабря 2023

Семья с ребенком, перевозившимся без автокресла, пострадала в результате ДТП на 204-м км трассы Тюмень - Ханты-Мансийск в Тобольском районе около в 13 часов 27 декабря.

Здесь столкнулись Nissan Note и Peugeot-308, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Предварительно, на затяжном повороте 39-летняя водитель Nissan выехала на полосу встречного движения при обгоне. В результате ДТП пострадала семья из Тобольска: 45-летний водитель Peugeot, его 41-летняя жена и 6-летняя дочь, которая перевозилась без использования детского удерживающего устройства.

Пострадавшие доставлены в больницу Тобольска.

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# ГИБДД по Тюменской области , ДТП

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