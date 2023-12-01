Молодой ученый из Тюмени создал добавку для увеличения срока службы асфальтобетона на 20 %

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Комплексную добавку, способную увеличить срок службы асфальтобетона на 20 %, создал специалист кафедры строительных материалов Тюменского индустриального университета Дмитрий Ястремский. Разработку уже опробовали на тюменских дорожных предприятиях и получили отличные результаты, сообщает отдел медиа и внешних коммуникаций вуза.

Ученому удалось сделать дороги прочнее за счет стабилизирующей добавки комплексного действия для щебеночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА), который используется в верхних слоях дорожных покрытий.

"Вопросом: почему на дорогах так быстро образуется колея я начал интересоваться еще будучи студентом дорожного факультета Тюменского государственного архитектурно-строительного университета. Проводил испытания, пытаясь доработать немецкую технологию, которая делала битум более густым и задерживала его в составе асфальтобетона. В итоге удалось разработать собственную технологию производства стабилизирующей добавки с добавлением в целлюлозное волокно резинового порошка определенных класса и фракции, который и позволяет модифицировать битум, делая его более пластичным, а это значит, более устойчивым к температурным деформациям, что особо актуально в северных регионах", - рассказал ученый.

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Разработка запатентована и применяется практически по всей России. В Тюмени добавку используют в ООО "Пышмаавтодор", ООО "М-Стройиндустрия" и ООО "Спецстройтехника".