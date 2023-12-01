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Более 17 тысяч малышей в Тюменской области прошли неонатальный скрининг в 2023 году

Общество, 14:52 28 декабря 2023

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

17 тыс. 114 новорожденных прошли неонатальный расширенный скрининг в Тюменской области в 2023 году. Охват составил 99,7%, сообщает региональный департамент здравоохранения.

По итогам обследований 430 детей оказались в группе риска. Все дети находятся под наблюдением врачей-генетиков, педиатров, иммунологов и неврологов, получают необходимое лечение.

Отметим, внедрение расширенного неонатального скрининга стало одним из главных медицинских событий 2023 года. Благодаря этому обследованию можно диагностировать заболевания еще до появления первых симптомов. С 1 января 2023 года скрининг расширился с 5 до 36 заболеваний.

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# неонаталогия , новорожденные

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