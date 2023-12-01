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80 тысяч рублей выплатил тюменец за незаконную охоту на косуль

Происшествия, 15:22 28 декабря 2023

Госохотдепартамент Тюменской области | Фото: Госохотдепартамент Тюменской области

Штраф в размере 80 тыс. рублей в доход государства назначили 42-летнему жителю Тюменского района за незаконную охоту на косуль. Его признали виновным по ст. "Незаконная охота, если это деяние совершено с применением механического транспортного средства, с причинением крупного ущерба", сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

В июне 2023 года подсудимый, находясь на территории общедоступных охотничьих угодий вблизи д. Друганова Тюменского района, на своей машине выслеживал косуль сибирских. Когда мужчина нашел животных, то наехал на них на автомобиле. Разрешительные документы на добычу косуль у него отсутствовали.

В результате незаконной охоты Госохотдепартаменту Тюменской области причинен ущерб на сумму 80 тыс. рублей. Подсудимый ущерб возместил.

Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 80 тыс. рублей в доход государства.

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# незаконная охота , прокуратура Тюменской области

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