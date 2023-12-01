В Тюмени за ночь выпала треть месячной нормы снега

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Треть месячной нормы осадков выпала за ночь с 28 на 29 декабря. Снежный покров подрос еще на 10–15 сантиметров, написал в своих аккаунтах в соцсетях глава Тюмени Руслан Кухарук.

"Все силы дорожных служб сосредоточены на уборке магистралей, чтобы обеспечить проезд общественного транспорта. Каждые четыре часа проводится прометание улично-дорожной сети с противогололедной обработкой. Под особым контролем находится очистка тротуаров", - рассказал он по итогам оперативного совещания.

Подрядные организации привлекли дополнительно 58 единиц техники для вывоза снега с улично-дорожной сети. За прошедшие сутки на полигоны вывезено более 36 тысяч куб. метров снега.

Ночью работали 300 сотрудников дорожных служб. С утра на уборку вышли более 658 единиц техники и 675 рабочих.

"УК необходимо усилить работу по механической уборке, расчистке тротуаров и проездов. Снегопад продолжается, всем ответственным службам важно организовать работы в выходные и праздничные дни!" - призвал Кухарук.

Декабрь 2023 года войдет в погодную летопись Тюмени как месяц, в котором были дни с выпадением более 50 % месячной нормы осадков в сутки. Почти неделю фиксировались условия для актировки с последующим резким перепадом к плюсовым температурам. С 1 декабря выпало 42,4 мм осадков, что составляет 151 % от месячной нормы.