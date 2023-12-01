Полезные и вкусные блюда разработали студенты для межвузовского кампуса в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Полезные и вкусные блюда разработали для межвузовского кампуса в Тюмени. Рецепты авторские, а продукты использованы местные – фермерские. Они обеспечат и прилив энергии, и усилят умственную деятельность.

"Использованы злаки, семена тыквы, льна. Это для мозговой деятельности и организма очень полезно. Использовались и наши фермерские продукты - местная утка, цыплята-бройлеры. А в красной рыбе содержится фосфор, он питает организм", - рассказал автор рецепта, студент Государственного аграрного университета Северного Зауралья Денис Петухов.

Вместе с тем, при составлении блюд учитывалась не только польза, но и вкусовые предпочтения студентов. Сделали это из данных рынка и собственного опыта.

"В нашей пекарне часто берут пиццы, сладенькое что-то. Потому что постоянно идет мыслительный процесс и хочется что-то перекусить", - отметила студентка аграрного вуза Ирина Пьянкова.

Напомним, проект реализуется в рамках нацпроекта "Наука и университеты" Минобрнауки России по поручению президента РФ. Разработка проектной документации начнется в 2024 году.

Оксана Корнеенкова