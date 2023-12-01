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Тюменским дачникам рассказали, какую рассаду можно посадить в январе

Общество, 15:34 31 декабря 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Январь считается идеальным месяцем для посева на рассаду любых цветущих растений, всходы которых появляются не раньше, чем через месяц, или развивающихся настолько медленно, что цветение начинается через 6-7 месяцев после появления всходов.

К ним относятся примулы, вербены, лобелию, эустомы, рябчики, львиный зев, клематис, горечавки, дельфиниум и другие, рассказала агроном филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области Наталья Стёпина.

Она отметила, что в январе можно проводить посевы, если есть возможность удовлетворить потребности нежных всходов в правильной температуре и освещении. Для развития любой рассады, особенно цветов, важно количество света. Также необходимо защищать всходы от перепадов температур и сквозняков.

Также январь является подходящим для для посева культур с продолжительным периодом вегетации, пишет tmn.aif.ru.

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# агрономы , растениеводство

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