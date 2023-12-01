Тюменским дачникам рассказали, какую рассаду можно посадить в январе
Январь считается идеальным месяцем для посева на рассаду любых цветущих растений, всходы которых появляются не раньше, чем через месяц, или развивающихся настолько медленно, что цветение начинается через 6-7 месяцев после появления всходов.
К ним относятся примулы, вербены, лобелию, эустомы, рябчики, львиный зев, клематис, горечавки, дельфиниум и другие, рассказала агроном филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области Наталья Стёпина.
Она отметила, что в январе можно проводить посевы, если есть возможность удовлетворить потребности нежных всходов в правильной температуре и освещении. Для развития любой рассады, особенно цветов, важно количество света. Также необходимо защищать всходы от перепадов температур и сквозняков.
Также январь является подходящим для для посева культур с продолжительным периодом вегетации, пишет tmn.aif.ru.