Лесной фонд Тюменской области пополнился пятью миллионами деревьев

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Пятью миллионами деревьев пополнился лесной фонд Тюменской области в 2023 году. Регион стал лидером по числу высаженных деревьев в рамках всероссийской акции "Сохраним лес", сообщает информационный центр правительства области.

Также расширена система видеомониторинга лесных пожаров. Сейчас в регионе работают 50 камер видеонаблюдения на вышках сотовой связи. В планах увеличить до 104 штук в 2024 году.

Создан тепличный комплекс на площади 480 кв. м для выращивания до 250 тыс. сеянцев сосны с закрытой корневой системой ежегодно. Это почти в 10 раз больше, чем в открытом лесопитомнике такой же площади.

Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений — 135,8% при плане 100%.

214 работников Тюменской авиабазы и четыре летчика-наблюдателя помогали тушить пожары в Свердловской области, Югре и на Ямале.

Десантник-пожарный Уватского филиала Тюменской авиабазы Владислав Шестаков включен в "Золотой резерв лучших лесных пожарных 2023".

Объем незаконных рубок сократился на 44%, количество — на 15,4%.