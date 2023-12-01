Куриные яйца до 1,2 млрд штук разрешено ввозить в Россию без пошлин

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Таможенные пошлины на ввоз куриных яиц для объёма поставок до 1,2 млрд штук отменяются в России с 1 января по 30 июня 2024 года. Постановление №2355 подписало правительство РФ от 28 декабря.

Решение направлено на обеспечение стабильных цен на эту продукцию благодаря наращиванию предложения на внутреннем рынке. Постановлением утверждены правила выдачи участникам внешнеторговой деятельности документов, необходимых для беспошлинного ввоза продукции. Выдачу таких документов обеспечит Минсельхоз.

Постановление подготовлено для реализации решения Совета Евразийской экономической комиссии о предоставлении тарифных льгот на ввоз в Россию куриных яиц для розничной торговли и производства пищевой продукции. Оно было принято 12 декабря 2023 года.