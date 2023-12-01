585 единиц спецтехники убирает снег с улиц Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

585 единиц спецтехники и 571 рабочий ведут уборку снега с улиц Тюмени. За сутки на полигоны вывезено 40 тыс. 484 кубических метра снега. Ночью работало 539 единиц техники и 319 рабочих.

Об этом глава города Руслан Кухарук написал по итогам селекторного совещания в ЕЦОР (Единый центр оперативного реагирования города Тюмени) с оперативными, дорожными службами, подрядными организациями и управляющими компаниями.

"Я поставил задачу перед УК и дорожными службами максимально быстро выполнить работы по расчистке от снега проезжей части, имущественных комплексов, дворовых территорий. Управляющим компаниям поручено усилить работу по уборке снега и вывозу его на специализированные площадки. По моему поручению в праздничные дни прием снега от УК будет проводиться бесплатно", - сообщил Кухарук.

Обслуживающие организации должны представить в ЕЦОР все графики и данные по задействованной технике.

По словам главы города, в сложившихся условиях важно всем службам действовать слаженно и максимально быстро провести работы по расчистке города от снега.