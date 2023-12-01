Владимир Якушев выразил соболезнования в связи с трагедией в Белгороде

| Фото: Telrgram-канал Александра Моора (архив) | Фото: Telrgram-канал Александра Моора (архив)

Слова поддержки и соболезнования жителям Белгорода, пострадавшим от ракетного удара ВСУ, выразил полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

"30 декабря украинские террористы прицельно били по новогодней елке и катку, торговым центрам, жилым домам Белгорода. Погибли мирные люди. Погибли дети. Это настоящая подлость, это бесчеловечно. Зло должно быть наказано", - отметил Владимир Якушев.

От имени всех жителей Уральского федерального округа и себя лично Владимир Якушев выразил слова поддержки всем белгородцам. "Приношу глубокие соболезнования родным и близким погибших от вероломной ракетной атаки ВСУ на Белгород. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Белгородцы, Урал с вами, и мы готовы оказать всю необходимую помощь", - добавил полпред.