  • 31 декабря 202331.12.2023воскресенье
  • USD89,6883
    EUR99,1919
  • В Тюмени -11..-13 С 2 м/с ветер юго-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Владимир Якушев выразил соболезнования в связи с трагедией в Белгороде

Общество, 11:38 31 декабря 2023

Telrgram-канал Александра Моора (архив) | Фото: Telrgram-канал Александра Моора (архив)

Слова поддержки и соболезнования жителям Белгорода, пострадавшим от ракетного удара ВСУ, выразил полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

"30 декабря украинские террористы прицельно били по новогодней елке и катку, торговым центрам, жилым домам Белгорода. Погибли мирные люди. Погибли дети. Это настоящая подлость, это бесчеловечно. Зло должно быть наказано", - отметил Владимир Якушев.

От имени всех жителей Уральского федерального округа и себя лично Владимир Якушев выразил слова поддержки всем белгородцам. "Приношу глубокие соболезнования родным и близким погибших от вероломной ракетной атаки ВСУ на Белгород. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Белгородцы, Урал с вами, и мы готовы оказать всю необходимую помощь", - добавил полпред.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# Владимир Якушев , соболезнования

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:01 31.12.2023Работе на российском ПО обучат желающих в Тюменской области
15:34 31.12.2023Тюменским дачникам рассказали, какую рассаду можно посадить в январе
14:49 31.12.2023Маршрут №43к от областной библиотеки до сквера Потапова в Тюмени запустят 9 января
14:07 31.12.2023Участник СВО пожелал тюменцам побольше улыбок, счастья и любви