Снег, метель и порывистый ветер ожидаются в Тюменской области 1 января
Общество, 13:07 31 декабря 2023
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
О неблагоприятных погодных условиях 1 января 2024 года предупреждают жителей Тюменской области.
По данным регионального департамента гражданской защиты и пожарной безопасности, в дневные часы ожидается ухудшение погодных условий.
Местами пройдет снег, в юго-восточных районах - дождь. Возможны гололёд, налипание мокрого снега на деревьях и проводах, метель, снежные заносы на дорогах. Юго-западный ветер усилится до 18 метров в секунду.