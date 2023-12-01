  • 31 декабря 202331.12.2023воскресенье
  • USD89,6883
    EUR99,1919
  • В Тюмени -11..-13 С 2 м/с ветер юго-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Снег, метель и порывистый ветер ожидаются в Тюменской области 1 января

Общество, 13:07 31 декабря 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

О неблагоприятных погодных условиях 1 января 2024 года предупреждают жителей Тюменской области.

По данным регионального департамента гражданской защиты и пожарной безопасности, в дневные часы ожидается ухудшение погодных условий.

Местами пройдет снег, в юго-восточных районах - дождь. Возможны гололёд, налипание мокрого снега на деревьях и проводах, метель, снежные заносы на дорогах. Юго-западный ветер усилится до 18 метров в секунду.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# непогода

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:01 31.12.2023Работе на российском ПО обучат желающих в Тюменской области
15:34 31.12.2023Тюменским дачникам рассказали, какую рассаду можно посадить в январе
14:49 31.12.2023Маршрут №43к от областной библиотеки до сквера Потапова в Тюмени запустят 9 января
14:07 31.12.2023Участник СВО пожелал тюменцам побольше улыбок, счастья и любви