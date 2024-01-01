В "Авито" назвали шесть основных правил безопасных покупок

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Покупки через умный чат и сервис безопасной сделки уберегут от обмана на сайтах объявлений жителей Тюменской области. Эксперты "Авито" назвали шесть основных правил безопасных покупок, которые будут полезны как начинающим пользователям агрегаторов, электронной торговли, так и опытным.

В первую очередь нужно выбирать хорошо знакомые интернет-платформы и магазины. Крупнейшие из них внедряют инструменты защиты сделок и стремятся максимально обезопасить своих пользователей.

Если хотите купить что-то у продавца, стоит внимательно изучить его профиль. А это - история сделок, отзывы других покупателей. Особое внимание на рейтинг - среднюю оценку от тех, кто уже работал с ним. Чем выше рейтинг - тем больше вероятность, что сделка пройдет успешно.

"Дополнительным фактором доверия на "Авито" являются цифровые бэйджи - специальные знаки, которые выдаются продавцу за определенные действия. Например, значки "Реквизиты проверены" или "Документы проверены" – подтверждают, что за профилем стоит реальный человек или компания. А "Надежный продавец" подскажет о высоком уровне сервиса", - уточнили в компании.

Не менее важно понимать, какова средняя цена на товар или услугу. Настороженность должна вызвать стоимость сильно ниже рыночной.

Вместе с тем, общение с продавцом нужно вести только внутри платформы и не переходить в сторонние мессенджеры. На "Авито" умный чат блокирует фишинговые ссылки и предупреждает о потенциально небезопасных действиях. Если вы хотите позвонить – воспользуйтесь функцией встроенного звонка, так скроете свой номер.

Не переводите предоплату. Выбирать лучше продавца или исполнителя, который готов получить оплату по факту. Либо можно воспользоваться сервисами безопасной сделки, такими как доставка или онлайн-бронирование. При использовании инструментов безопасной сделки деньги не переводятся напрямую продавцу, а сохраняются на специальном защищенном счете до момента получения товара или услуги.