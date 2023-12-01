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Геннадий Чеботарев: тюменцы готовы оказать необходимую помощь Белгороду

Общество, 21:02 31 декабря 2023

Фото: Общественная палата Тюменской области

Общественная палата Тюменской области гневно осуждает подлый террористический обстрел мирных жителей Белгорода, жестоко спланированное дирижерами из США, Великобритании, ЕС убийство неонацистами Украины детей и женщин.

Об этом заявил председатель Общественной палаты Тюменской области Геннадий Чеботарев.

Вчера, 30 декабря, Белгород подвергся массированному обстрелу украинскими войсками. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков к этому часу сообщил о 24 погибших, 108 человек пострадали.

"Возмездие неотвратимо для исполнителей и заказчиков кровавого преступления. Соболезнуем родным и близким погибших. Желаем скорейшего выздоровления получившим ранения. Благодарны всем белгородцам, пришедшим на помощь пострадавшим. Тюменцы готовы оказать необходимую помощь. Вместе мы победим фашизм, защитим Россию от этой чумы", – подчеркнул председатель региональной Общественной палаты.

Россиян не запугать, а дети должны отметить Новый год, убеждены все тюменские лидеры общественного мнения.

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# Геннадий Чеботарев

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