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В новогоднюю ночь 600 тюменцев обратились за помощью к врачам

Происшествия, 12:41 01 января 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Около 600 тюменцев обратились за помощью к врачам в новогоднюю ночь, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

В приемном отделении и травмпункте Областной клинической больницы № 2 оказали помощь 514 пациентам: в стационар направлено 380 человек, в том числе 23 ребенка; во взрослый травмпункт поступило 134 пациента. В основном с резаными травмами и ушибами.

В приемное отделение Областной клинической больницы № 1 было 85 обращений, в основном жители Тюмени жаловались на проблемы ЖКТ. Госпитализированы 18 человек, из них два пациента - в ожоговое отделение.

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