Сплошные проверки на трезвость и рейды проходят на дорогах Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сплошные проверки водителей на трезвость, точечные рейды, мероприятия группами нарядов на участках улично-дорожной сети проводит областная Госавтоинспекция в период новогодних праздников. В них участвуют и руководители муниципалитетов, депутаты, представители общественных организаций.

Как отметили в ГИБДД по Тюменской области, в 2023 году от участия в дорожном движении отстранили более 6,5 тыс. пьяных водителей. Каждый десятый автомобилист был задержан повторно за управление транспортом под воздействием алкоголя и подлежит уголовной ответственности. С 2023 года у водителей, повторно привлеченных к ответственности за управление транспортом в состоянии опьянения, конфискуют автомобиль.

Отметим, каждый человек может остановить пьяного водителя, предотвратив беду на дороге. Для этого нужно позвонить 102, 112, 02 и сообщить о фактах нетрезвого или неадекватного вождения.